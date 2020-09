Exclusief voor abonnees

Wie laatst lacht, best lacht”: Sekkaki (26) gevat op 50 km van gevangenis waaruit hij ontsnapte

Bjorn Maeckelbergh

05 september 2020

02u17

0

Hij deed zijn stinkende best om de politie te doen geloven dat hij gevlucht was naar het buitenland. Eerst stuurde de ontsnapte gevangene Oualid Sekkaki (26) een postkaartje vanuit Thailand, vervolgens ensceneerde hij een kiekje uit Zuid-Amerika. Donderdagavond plukte de politie Sekkaki uit een auto in Lummen, op amper 50 kilometer van de plek waar hij ontsnapte. "Wie laatst lacht, best lacht", zegt de politie.