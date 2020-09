Exclusief voor abonnees

Wie krijgt als eerste het coronavaccin? Wij zochten het uit

Wetenschappers buigen zich al maanden over cruciale vraag en hebben stilaan ook een antwoord

Jeroen Bossaert

03 september 2020

17u00

64

In maart 2021 is het zover. Dan zou België zijn eerste lading coronavaccins ontvangen. Enig probleem: het zullen er geen 11 miljoen zijn. De overheid verwacht in eerste instantie slechts 1,2 miljoen doses. Dus wordt dé vraag: wie mag zich als eerste laten inenten? En wie moet wachten? Wij zochten het uit.