Wie is Tom Van Grieken? Een portret sam

26 mei 2019

22u47 0

Dé grote overwinnaar van de verkiezingen is Tom Van Grieken. De voorzitter van Vlaams Belang is nog maar 32 jaar, maar hij werd al in 2003 lid van het toenmalige Vlaams Blok. In 2014 schopte hij het tot jongste Belgische partijvoorzitter ooit toen hij Gerolf Annemans opvolgde na een slechte verkiezingsuitslag.