Wie is Sophie Wilmès? De eerste vrouwelijke premier na amper vier jaar ministerschap tvc

26 oktober 2019

19u40

Bron: Belga 20 Amper vier jaar nadat ze het tot minister schopte, zal Sophie Wilmès (MR) zich eerste minister mogen noemen. Het is weliswaar slechts eerste minister van de regering in lopende zaken die 38 van de 150 Kamerzetels bezet, maar toch gaat de 44-jarige Wilmès de geschiedenisboeken in als de eerste vrouwelijke premier van ons land.

Sinds bekendraakte dat Charles Michel voorzitter van de Europese Raad zou worden, was ze één van de meest geciteerde kandidaten om hem op te volgen aan het hoofd van de regering. Dat was vier jaar geleden wel anders, toen ze het compleet verrassend tot minister van Begroting in de federale regering schopte, als opvolgster van Hervé Jamar, die gouverneur van de provincie Luik werd.

Wilmès studeerde toegepaste communicatie, reclame en marketing aan het Brusselse IHECS. Na haar studies ging ze aan de slag bij de Europese Commissie, waar ze als financieel beheerder werkte op projecten rond ontwikkelingssamenwerking en de Europese uitbreiding. In avondschool deed ze er intussen een speciaal licentiaat financieel beheer bij, zo leert de bio op haar website.

In september 2005 werd Wilmès economisch en financieel adviseur bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Een job die ze opgaf om in 2007 schepen te worden in Sint-Genesius-Rode. De legislatuur voordien was ze al gemeenteraadslid in Ukkel. Ze zat ook kort in de provincieraad van Vlaams-Brabant voor ze Kamerlid werd. In 2013 werd ze voorzitter van de MR-afdeling in de Brusselse rand.

Een jaar later maakte ze haar intrede in de Kamer, als opvolgster van vicepremier Didier Reynders. Daar zetelde ze in de Kamercommissie Financiën en Begroting. In september 2015 stootte ze door tot in de federale regering, waar ze Hervé Jamar verving. Na het vertrek van de N-VA uit de regering, kreeg ze er de bevoegdheden Ambtenarenzaken en Wetenschapsbeleid bij. Na de verkiezingen van 26 mei raakte ze opnieuw verkozen in de Kamer.

De liberale politica heeft vier kinderen en is getrouwd met een Australiër.