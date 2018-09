Wie is Shpresa S., de zangeres voor wie gevallen CD&V'er Rediart Cankja chauffeur was? Patrick Lefelon

11 september 2018

19u27 0 De 58-jarige vrouw die vorige woensdag samen met ex-CD&V’er Rediart Cankja werd aangehouden, is in feite een Antwerpse folklorezangeres. Shpresa S. geeft optredens voor de Albanese gemeenschap her en der in Europa. Rediart Cankja (41) kluste bij als haar chauffeur. Vorige zondag waren ze op weg naar een optreden in de buurt van Genève toen ze aan de Frans-Zwitsers grens in Viry werden tegengehouden. De douane vond drie kilogram heroïne in een verborgen plek in hun auto.

De familie van Shpresa S. stelt zich duizend vragen. “Wij waren al een hele week zonder nieuws over haar. Het enige teken van leven dat wij kregen, was vorige woensdag. Eén telefoontje van amper 30 seconden uit Frankrijk. ‘Ik leef nog, ik ben bij de politie in Frankrijk, het komt in orde.’ Daarmee moesten wij het doen. Tot ineens ‘s maandags alles in de kranten stond en zij bleek gearresteerd te zijn voor drugssmokkel.”

