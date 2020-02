Wie is Sabine Laruelle (MR), de eerste politica ooit die een koninklijke missie krjgt? TT

20 februari 2020

11u15 0 En dat ze er fier op zijn bij de Franstalige liberalen van MR. Na de eerste vrouwelijke premier van het land, mogen ze met Senaatsvoorzitter Sabine Laruelle nu ook de eerste vrouwelijke ‘koninklijke opdrachthouder' ooit leveren. Laruelle heeft er al een uitgebreid politiek parcours opzitten, maar is aan deze kant van de taalgrens voor velen een nobele onbekende.

De 54-jarige Laruelle studeerde in 1998 af als landbouwingenieur aan de Waalse Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, vandaag een onderdeel van de universiteit van Luik. De Luikse - Laruelle werd geboren in Hoei - zette haar expertise in de jaren 90 vooral in op het kabinet van Waals minister van Landbouw Guy Lutgen (PSC, nu cdH), waar ze meteen ook de politieke knepen van het vak leerde.

Die knepen mag ze meteen inzetten wanneer ze in 2001 aan het hoofd komt te staan van de Waalse landbouworganisatie Alliance agricole belge. Daar leidt ze met succes de onderhandelingen voor een fusie met de andere grote Waalse belangenorganisatie voor de landbouw, de Unions professionnelles agricoles. Beloning voor de inzet is het voorzitterschap van de eengemaakte Fédération Wallonne de l’Agriculture, de Waalse tegenhanger van de Boerenbond in Vlaanderen.

In 2003 stapt Laruelle dan ook zelf in de politiek. Ze raakt verkozen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en wordt daarvoor meteen beloond met een ministerpost in de tweede paarse regering-Verhofstadt. Als minister van Middenstand en Landbouw mag ze meteen haar grote passie en dan al ruime ervaring aanwenden in de politiek. Uiteindelijk zal ze haar bevoegdheid Landbouw meer dan elf jaar lang behouden in zes opeenvolgende regeringen Verhofstadt, Leterme, Van Rompuy en Di Rupo. Tussendoor krijgt ze er nog een aantal andere bevoegdheden bij, zoals Wetenschapsbeleid, Ontwikkelingssamenwerking en Economie.

In 2013 kondigt Laruelle redelijk onverwacht haar afscheid uit de politiek aan met het argument dat ze schrik heeft voor “de legislatuur te veel”. Ze doet niet meer mee aan de verkiezingen van 2014, en stapt ook op uit de gemeenteraad van Gemblouw, waar ze sinds 2007 in zetelde. Laruelle start een carrière in de privésector en gaat aan de slag bij het Waals-Brabantse adviesbedrijf Euro Consultants. Ook komt ze in de raad van bestuur van Carrefour terecht.

In 2018 kriebelt de politiek opnieuw: haar partijgenoot Pierre-Yves Jeholet, Waals minster van onder andere Economie, Werk en Onderwijs, pikt haar op als adviseur op zijn kabinet. Een jaar later staat ze opnieuw op een lijst, “met meer politieke overtuiging” dan ooit tevoren. Laruelle wordt als Waals lijsttrekker in het arrondissement Namen vlot verkozen voor het Waals parlement.

Haar partij stuurt haar ook naar de Senaat als deelstaatsenator, waar ze in juli redelijk onverwacht wordt verkozen tot ‘voorlopig’ voorzitter tot er een nieuwe regering is. Ze haalt het met 26 stemmen tegen 21 voor haar tegenkandidate Christie Morreale (PS). Morreale was tot enkele uren voor de stemming nochtans de enige kandidate voor de post, bovendien zit ook het voorzitterschap van de Kamer al bij een liberaal, Patrick Dewael van Open Vld. De socialisten zagen in de kandidatuur van Laruelle vooral de naweëen van de Brusselse regeringsvorming, waar de MR buitenspel werd gezet. Maar volgens MR-bronnen was Laruelles kandidatuur, met steun van de Vlaamse partijen, al dagen in voorbereiding. Vooral de telefoontjes van toenmalige premier Charles Michel zouden Laruelle aan de steun van de Vlaamse partijen hebben geholpen.

Laruelle wordt gezien als een vertrouweling van partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. Ze steunde eind vorig jaar zijn kandidatuur voor het voorzitterschap dan ook volop.

Meer over Sabine Laruelle

politiek