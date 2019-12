Wie is Georges-Louis Bouchez (33), de nieuwe informateur aan Franstalige kant? mvdb - pvz

10 december 2019

19u56

Bron: Belga 2 Koning Filip heeft deze avond twee kersverse partijvoorzitters als nieuwe federale informateurs aangesteld. Aan Vlaamse kant is dat Joachim Coens (CD&V), aan Franstalige kant gaat het om Georges-Louis Bouchez (33), sinds eind november de nieuwe voorzitter van de Franstalige liberalen. Wie is deze ‘Theo Francken van de MR’?

Het parcours van Georges-Louis Bouchez is er een van vallen, maar even vaak vol overtuiging weer opstaan. Als jonge, ambitieuze twintiger uit een middenstandsnest - zijn ouders baatten een elektrozaak uit - gaat hij met zijn diploma master in de rechten aan de slag op het kabinet van toenmalig minister Didier Reynders. Op die manier vindt hij zijn weg naar de top van de MR. Reynders was maar wat blij nieuwe jonge gezichten te zien opduiken.

In de loop der jaren botste Bouchez een aantal keer op de grenzen van zijn ambitie. Op 26-jarige leeftijd schopte hij het tot schepen in Bergen. In 2016 kwam abrupt een einde aan dat mandaat. PS-burgemeester Elio Di Rupo, die hij als politiek voorbeeld bestempelt, was de “deloyale houding” van het MR-kopstuk beu en ruilde de liberalen in voor het cdH. Rond die tijd speelde hij ook zijn zitje in het Waals parlement kwijt. Hij zat daar als opvolger van Jacqueline Galant, die haar zetel terug opeiste na haar ontslag uit de federale regering. Bouchez en Galant hadden toen niet de beste verstandhouding.

Open lijst in Mons

Bouchez lag even tegen het canvas, maar verzamelde zijn krachten om in 2018 opnieuw ten aanval te trekken. Hij mikte in Bergen op de sjerp van Di Rupo en stapte met een open lijst - ‘Mons en mieux’ - naar de kiezer. Daarbij overtuigde hij ook Opaline Meunier om op zijn lijst te komen staan. Meunier was toen een jong aanstormend talent bij het cdH.

Het resultaat viel tegen. Niet Di Rupo maar Nicolas Martin, de coming man bij de Bergense PS, trok de lijst van de socialisten. Ondanks een achteruitgang met 10 procent behield de PS nipt de absolute meerderheid. De partij koos ook Ecolo als meerderheidspartner, zodat Bouchez en co opnieuw op de oppositiebanken belandden.

16.000 stemmen

Bouchez bleef echter niet bij de pakken zitten en richtte het vizier op de verkiezingen van 26 mei 2019. Hij kwam geregeld in beeld als campagnewoordvoerder van de MR. Bij de verdeling van de plaatsen op de kieslijsten, kreeg Bouchez echter pas de vierde plaats op de Kamerlijst. En ondanks een indrukwekkende score van meer dan 16.000 stemmen, greep Bouchez naast een zitje. Dat had vooral te maken met de zwakke score van de MR in haar geheel, die twee zetels in de provincie kwijtspeelde. Als troostprijs duidde zijn partij hem aan als gecoöpteerd senator.

Tattoo-sleeve

Bouchez is allesbehalve onbesproken. Hij heeft een zogenaamde sleeve - een arm die volledig getatoeëerd is -, maar ook zijn voorstellen en ideeën wekken geregeld verbazing of afwijzing los, ook binnen zijn eigen partij. Voorbeelden zijn zijn pleidooi voor de legalisering van cannabis of uitspraken over het ontbreken van een verwijzing naar de christelijke roots van Europa in de preambule bij de Europese grondwet.

Bouchez ziet ook geen graten in een coalitie met N-VA - de uitgesproken belgicist heeft goede contacten met Theo Francken. Op voorwaarde dat het om een sociaal-economisch programma gaat. Indien de N-VA communautaire eisen op tafel legt, “dan wordt het plan B”, waarschuwde de ‘Theo Francken van de MR’ vorige maand nog. Samen met huidig premier Sophie Wilmès leidt hij namens zijn partij de onderhandelingen.