Wie inschrijfgeld jeugdkamp niet terugvraagt, behoudt fiscaal voordeel

26 maart 2020

14u30

Wie het inschrijvingsgeld voor de geschrapte jeugdactiviteiten van de paasvakantie niet terugvraagt, zal nog wel kunnen rekenen op een belastingvermindering. Dat hebben federaal vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) bekendgemaakt.

Door het coronavirus zijn alle jeugdactiviteiten tijdens de paasvakantie geschrapt. Om te vermijden dat jeugdorganisaties massaal in de financiële problemen zouden komen, heeft Vlaams minister Benjamin Dalle al aangedrongen op solidariteit van de betrokken ouders. Die ouders, of althans de ouders voor wie dat financieel mogelijk is, zouden solidair kunnen zijn door het inschrijvingsgeld voor kampjes en activiteiten niet terug te vragen.

Fiscaal voordeel

Samen met federaal minister Alexander De Croo wil Dalle die solidariteit nu ook fiscaal ondersteunen. Wie zijn inschrijvingsgeld niet terugvraagt, blijft recht hebben op de belastingvermindering waar ouders anders ook van kunnen van genieten voor vrijetijdsinitiatieven en kinderopvang (voor kinderen jongeren dan 12 jaar en jongeren met een beperking jonger dan 18 jaar), ook al gaat het kampje niet door.

Wie zijn inschrijvingsgeld wél terugvordert, krijgt dat fiscale voordeel natuurlijk niet.

"Met deze steun willen we ouders, die het financieel aankunnen, maximaal stimuleren om de jeugdorganisaties te ontzien", aldus minister De Croo. "De marges in het jeugdwerk zijn klein", vult minister Dalle aan. "Hoewel ouders het recht hebben om de inschrijfprijs terug te vragen, roepen we hen expliciet op dit niet te doen als dat voor hen financieel haalbaar is.”

