Exclusief voor abonnees

Wie hoger onderwijs volgt, vindt zeker een job: met deze diploma’s op zak kan je meteen aan de slag

Van schoolverlaters met hoger diploma is 3,1% werkloos na jaar, van degenen zonder diploma is dat 30%

Philippe Ghysens en Astrid Roelandt

09 juni 2020

17u28

Bron: EIgen

1