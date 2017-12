Wie herkent zijn of haar sleutel? Jürgen Eeckhout

16u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jürgen Eeckhout Wie zijn of haar sleutel in Gent is verloren, passeert maar beter eens langs de dienst Gevonden en Verloren Voorwerpen van de lokale politie aan de Antonius Triestlaan (Ekkergem) in Gent. “Elke dag worden bij ons sleutels binnengebracht”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

“Die sleutels houden wij zes maanden lang bij.” Daarna worden ze vernietigd in de verbrandingsoven, onder het toeziend oog van iemand van de dienst Financiën en Middelen van de lokale politie. “Die ziet dan doe dat alles daadwerkelijk vernietigd wordt.”

Ook andere verloren voorwerpen worden zes maanden lang bewaard door de politie. Kleren en andere bruikbare spullen gaan in eerste instantie naar de vzw Kras en in tweede instantie naar de Kringloopwinkel.

Gsm’s en andere elektronica worden via 'Out of Use' van Natuurpunt hergebruikt of gerecycleerd. Vier binnengebrachte gsm’s leveren vier euro op voor natuurbehoud in Vlaanderen. Een werkende smartphone levert alleen al vier euro op. Dankzij de binnengebrachte gsm’s bij de politie kon er in Zottegem zelfs een bos van 109 bomen geplant worden.

Ben je dus iets kwijt geraakt in Gent dan stuur je best een omschrijving van je voorwerp door naar gevondenvoorwerpen@politie.gent.be. Ook telefoneren of langsgaan op het kantoor is mogelijk.