Wie herkent dit koppel dat honderden vakantiefoto's verloor in Ieper?



HA

31 januari 2018

13u04

Bron: Krant van West-Vlaanderen 23 Twee geheugenkaarten van 16 gigabyte met daarop honderden vakantiefoto's. Deze vondst heeft een inwoonster van Ieper maandagavond gedaan vlak bij de Grote Markt in de West-Vlaamse stad.

De kaarten zaten in een zwarte etui dat op het voetpad lag ter hoogte van juwelierszaak Vandermarliere, zegt Sophie Van Ghelewe in de Krant van West-Vlaanderen. Vermoedelijk zijn ze eigendom van een koppel Engelstalige toeristen dat sites uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek bezoekt. Op een van de kaarten staat ook een map met de titel 'South of france 2016'.

Van Ghelewe gaat ervan uit dat de eigenaar de kaarten verloor na het bijwonen van de Last Post onder de Menenpoort. Een bezoek aan de toeristische dienst en oproep op sociale media leverden nog geen resultaat op. En dus stapte de Ieperlinge naar de lokale krant. "Misschien herkent iemand het koppel op de foto."