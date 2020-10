Wie herkent deze man die 16-jarig meisje probeerde te ontvoeren in Sambreville? HAA

02 oktober 2020

16u44

Bron: Federale politie 12 De federale politie heeft op vraag van het parket van Namen een opsporingsbericht verspreid over een man die een tienermeisje probeerde te ontvoeren in Sambreville (Namen).

De poging tot ontvoering vond plaats op vrijdag 13 maart 2020 om ongeveer 12.15 uur in de Naamse gemeente Sambreville. Het slachtoffer is een meisje van 16 jaar. Ze kon bevrijd worden door een getuige die tussenbeide kwam.

De dader is in de dertig en reed in een donkere SUV. Hij heeft een normale lichaamsbouw en kort donker golvend haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere, ronde bril en een lange donkere jas.

Herkent u deze persoon of hebt u meer informatie over deze feiten? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800 30 300. U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)