Wie herkent deze lichte vrachtwagen, betrokken bij een zwaar ongeval in Gent 14u40

Bron: Federale Politie 0 Federale Politie Op maandag 02/10/2017 rond 09u05 deed zich een zwaar verkeersongeval voor in Sint-Denijs-Westrem bij Gent op de Buitenring. Het ongeval gebeurde ter hoogte van kilometerpaal 35.6 en het keuringscentrum SBAT en dit richting Expo.

Een motorrijder die op de Buitenring reed, nam de afslag naar rechts richting Flanders Expo en werd de pas afgesneden door een witte lichte vrachtwagen met gesloten opbouw. Vermoedelijk had de bestuurder hiervan de afrit pas op het laatste ogenblik gezien.



De motorrijder is bij dit onverwacht manoeuver ten val gekomen en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Op camerabeelden is te zien dat de lichte vrachtwagen nog verderreed op de autosnelweg E40 richting verkeerswisselaar van Zwijnaarde.



Het Parket Oost-Vlaanderen is nu op zoek naar getuigen die meer inlichtingen kunnen verschaffen over het gevluchte voertuig. Tevens wordt gevraagd dat de bestuurder zich zou melden bij de politie.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.