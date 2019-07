Wie heeft Yvan (53) gezien? Hij verdween vorige maand in Gent KVDS

09 juli 2019

13u43 1 Er is een opsporingsbericht verspreid voor een 53-jarige man uit Charleroi. Yvan Torrieri werd voor het laatst gezien in Gent op 5 juni. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Yvan is 1,65 meter groot, lang en mager. Hij heeft donker halflang haar, bruine ogen en draagt soms een bril. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeans, een beige linnen jas, een bruine sjaal en donkere baskets. Hij heeft medische zorgen nodig.





Wie informatie heeft over Yvan of weet waar hij zich bevindt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu





Aan Yvan zelf wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn familieleden om hen gerust te stellen.