Wie heeft Veerle (57) vermoord? Speurders kunnen geen doorbraak forceren in onderzoek

Bron: Belga 0 RV De politie is nog altijd op zoek naar een blanke man van ongeveer 1,84 meter groot, die rond het tijdstip van de feiten werd opgemerkt in de winkel. In het onderzoek naar de roofmoord op een winkeluitbaatster in het Oost-Vlaamse Zelzate, is er twee maanden na de feiten nog geen doorbraak. "Het onderzoek loopt volop", zegt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het lichaam van Veerle Scheerlinck (57) werd op 3 oktober aangetroffen in 't Ateljeeke, een winkel voor school- en kantoormateriaal in de straat Oostkade. De politie en het parket kwamen ter plaatse voor onderzoek. De vrouw kwam op gewelddadige wijze om het leven nadat ze met een mes gestoken werd.

Een week na de feiten werd een oproep tot getuigen gelanceerd. Omdat de winkel in het centrum ligt en er veel passage was, vroegen de onderzoekers om verdachte personen of handelingen te melden. Dat leverde informatie op, maar geen gouden tip. De federale politie verspreidde daarna nog een robotfoto, maar ook dat leidde niet tot een doorbraak in het onderzoek.

De politie is nog steeds op zoek naar een blanke man van ongeveer 1,84 meter groot, die rond het tijdstip van de feiten in de winkel werd opgemerkt. Hij had een korte onverzorgde baard, donker haar en droeg een zwarte (nep)lederen vest en zwarte schoenen.

De speurders vragen nog altijd informatie of tips over de dader(s) op het gratis nummer 0800/30.300.

Buurtwinkel 't Ateljeeke in het centrum van Zelzate.