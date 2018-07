Wie heeft Rony Van De Velde (56) gezien? Man uit Sint-Niklaas verdween vorige maand in Gent KVDS

05 juli 2018

16u09 0 De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid voor een 56-jarige man uit Sint-Niklaas, die sinds vorige maand vermist is. Ronny Van De Velde werd voor het laatst gezien in de wijk Rabot en de Wondelgemstraat in Gent. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

De politie vraagt de man om een teken van leven te geven en contact op te nemen met het dichtstbijzijnde politiekantoor. Op camerabeelden is te zien hoe de man samen met een koppel met twee hondjes een ING-kantoor in de Gentse Martelaarslaan binnenstapt en later weer verlaat. De speurders hadden ook graag met deze mensen gesproken.

Bril

Ronny is ongeveer 1,70 meter groot en erg slank gebouwd. Hij heeft zwart haar en is licht kalend. Hij heeft mogelijk een baard en draagt een bril. Hij heeft geen vaste verblijfplaats meer en houdt zich mogelijks op in het daklozenmilieu.





Wie weet waar Ronny Van De Velde zich bevindt of info kan verschaffen over de zaak, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via e-mail op opsporingen@police.belgium.eu