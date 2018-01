Wie heeft Marie (72) gezien? Vrouw verliet vannacht woning in Brussel en is sindsdien spoorloos HA

23 januari 2018

20u07

Bron: Federale Politie 2 De politie roept op om uit te kijken naar Marie Mareels. De 72-jarige vrouw verliet vorige nacht rond 1 uur haar woning in de Washingtonstraat in Brussel en is sindsdien vermist.

De vrouw kan verward overkomen en heeft dringend medische verzorging nodig, klinkt het in een opsporingsbericht van de politie. Marie is 1,66 meter groot en mager gebouwd. Ze heeft blond haar in een carré en draagt een bril. De vrouw wordt soms door haar naasten aangesproken met de naam "Claire".

Heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800/30 300 of via dit antwoordformulier.