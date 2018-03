Wie heeft Kooza gezien? Gans Oedelem zoekt mee naar vermiste Siberische husky MM - MVDB

19 maart 2018

17u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 28-jarige vrouw uit het West-Vlaamse Oedelem (Beernem) is momenteel wanhopig op zoek naar haar trouwe viervoeter Kooza. De Siberische husky, herkenbaar aan de twee verschillende ogen, is sinds gisteravond vermist. “Ik ben er het hart van in”, zucht eigenares Sharon.

Sharon stelt alles in het werk om haar vijfjarige hond terug te vinden en maakte al een opsporingsbericht op. De witte hond was zondagavond aan het ravotten in de tuin, toen de baasjes plots merkten dat de viervoeter spoorloos was verdwenen. Hoe dat kon gebeuren, is voor Sharon een raadsel. Volgens haar is de omheining hoog genoeg en kan de hond niet zomaar weg. Zeker omdat het beest vertrouwd is met de omgeving en soms zelfs buiten slaapt.

Sharons opsporingsbericht werd op sociale media ondertussen al bijna 900 keer gedeeld. Heel wat mensen uit het kleine dorp lieten al verstaan te zullen uitkijken naar de hond.

Ook de dierenartsen uit de buurt verspreidden het bericht. Wie de hond denkt gezien te hebben, kan Sharon altijd bellen op 0491 48 68 05.