Wie heeft Kevin Matagne (26) gezien? KVDS

14 november 2018

13u53 123 De politie is op zoek naar een 26-jarige jongeman uit Jemelle, een deelgemeente van Rochefort. De wagen van Kevin Matagne werd voor het laatst gezien in de nacht van zaterdag op zondag op de E40 in Erpe-Mere.

Zelf werd de jongeman voor het laatst opgemerkt toen hij zondagochtend om 1.30 uur zijn woning in Jemelle verliet. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Opel Corsa

Hij vertrok met zijn wagen, een witte Opel Corsa met zwart dak en de nummerplaat 1-TEE-571. De wagen werd later die nacht – rond 4.10 uur – nog gezien op de E40 in Erpe-Mere. Hij reed in de richting van de kust.





Kevin Matagne is 1.85 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft bruin haar en een ringbaardje. Meestal draagt hij een donkere joggingbroek, een donkere polo en een zwarte jas.





Wie informatie heeft over de man of weet waar hij zich bevindt, wordt door het parket van Namen gevraagd om contact op te nemen met de politie. Dat kan via het gratis telefoonnummer 0800/30.300 of met een e-mail naar opsporingen@police.belgium.eu.