Wie heeft Karen Franssens (36) uit Heist-op-den-Berg gezien? Redactie

13 oktober 2018

20u26

Bron: Federale Politie 0 Op vrijdag 12 oktober 2018, omstreeks 10u00, verliet de 36-jarige Karen Franssens te voet de instelling 'Home Marjorie' in de Kerselaarlaan in Heist-op-den-Berg. Sindsdien werd van haar niets meer vernomen.

Karen is ongeveer 1m65 lang en normaal gebouwd. Zij heeft halflang bruin haar en bruine ogen.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een donker topje, een lederen jasje, een donkere strakke broek en donkere schoenen. Zij had eveneens een zwarte handtas bij zich.

De manier van wandelen en bewegen van Karen Franssens kan doen denken aan een dronken persoon. Zij heeft dringend medische zorgen nodig.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.