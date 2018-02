Wie heeft Jaak Verstraete (95) gezien?

Vermiste man heeft medische hulp nodig HA

22 februari 2018

15u22

Bron: Federale Politie 0 De politie vraagt om uit de kijken naar Jaak Verstraete. De 95-jarige man verliet gisteren het rusthuis 'Marialove' in Heestert (Zwevegem) en is sindsdien spoorloos.

De hoogbejaarde man verdween rond 16.30 uur uit het bejaardentehuis in de Gauwelstraat. Hij is 1,66 meter groot en heeft een gebogen houding. De man heeft medische verzorging nodig, staat in een opsporingsbericht van de politie.

Verstraete droeg op het ogenblik van zijn verdwijning een grijze broek, blauwe schoenen en een zwarte fleece trui. Het zou kunnen dat hij een donkere muts draagt, of bij zich heeft.