Wie heeft informatie over holdup in Sint-Jans-Molenbeek? TT

13 juni 2018

09u45 0 De politie vraagt de hulp van de bevolking bij de identificatie van twee daders die begin maart een gewapende overval pleegden op een winkel in Sint-Jans-Molenbeek.

"Op vrijdag 9 maart 2018 omstreeks 09.50 uur werd een gewapende overval gepleegd bij het openen van de winkel Electrostock gelegen in de Ninoofsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek", zegt de politie.

Twee gewapende daders bedreigden de bediende en eisten de sleutel van de brandkast. Toen ze de inhoud in hun bezit hadden, vluchtten ze weg in de richting van het Henri de Smetplein in Anderlecht.

De eerste dader is van Noord-Afrikaanse origine. Hij is ongeveer 1m75 lang en atletisch gebouwd. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere broek, een sweater met lichtkleurige kap en een zwarte lederen jas.

De tweede dader is ongeveer 1m75 lang en is atletisch gebouwd. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een jeans en een gewatteerde jas met kap.

Een kompaan werd geïdentificeerd en aangehouden door de politie.

Herkent u deze daders of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders of bel het gratis nummer 0800 30 300.

Wie heeft informatie over de #holdup in Sint-Jans-Molenbeek op 09/03/18 ? https://t.co/HGkupgdqo4 pic.twitter.com/1WQlMcuZMB Opsporingsberichten(@ politie_zoekt) link