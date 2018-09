Wie heeft Guillaume Vandormael (83) gezien? Hij kan verwarde indruk maken KVDS

07 september 2018

18u40 0 Het parket van Limburg afdeling Tongeren heeft een opsporingsbericht laten verspreiden voor de 83-jarige Guillaume Vandormael. De man verdween tussen gisteravond 23 uur en vanmorgen 8 uur uit zijn woning in de Opeindestraat in Kortessem bij Hasselt en sindsdien is hij spoorloos.

Vandormael is 1,82 meter groot en normaal gebouwd. Hij heeft kort grijs haar en droeg een pyjamashort, een wit onderlijfje en een bruine jas op het moment van zijn verdwijning. Hij stapt moeilijk en kan volgens de politie een gedesoriënteerde indruk maken.

Wie info heeft over deze man of zijn verdwijning, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het nummer 0800/30.300 of via dit tipformulier.