Wie heeft de telefoon van Suzanne gezien? "Foto's van overleden zoontje staan erop" TK

24 januari 2018

12u31 8 Suzanne Bitton (28) uit Beveren is de wanhoop nabij. Vorige maand raakte ze haar smartphone kwijt op het openbaar vervoer. Op zich niet zo erg, ware het niet dat er unieke foto's en beelden van haar overleden zoontje op het toestel staan. Op Facebook lanceerde ze nu een oproep om de telefoon terug te vinden. " Het zou voor mij het allergrootste cadeautje zijn mocht ik hem ongeschonden terug in handen krijgen."

De smartphone raakt vorige maand zoek toen Suzanne in Antwerpen was. "Ik ben hem kwijtgeraakt aan bus/tramhalte Bres", klinkt het. Het gaat om een zwarte Samsung Galaxy A3. "Ik ben hem stomweg kwijtgeraakt omdat ik toen een vestje aanhad waarvan de zakken iets te klein waren, en ik moest lopen om tram 8 te halen, meteen gevolgd door tram 10 en een bus. Toen ik het besefte, ben ik onmiddellijk met tram terug naar de halte gegaan, maar tegen dan was mijn gsm al spoorloos ."

Het scherm is al gebarsten, maar de telefoon heeft een enorme emotionele waarde voor de vrouw. "Op mijn scherm staat een foto van mijn overleden zoontje, die uiteindelijk een half jaar oud is geworden. Ook staan er gigantisch veel foto's en filmpjes van hem op het toestel, die voor mij veel meer waard zijn dan alle koninklijke schatten van heel de wereld."

De oproep van Suzanne krijgt alvast veel aandacht op Facebook. Haar post werd al meer dan 4.400 keer gedeeld.

Wie meer informatie heeft over het toestel, mag altijd mailen naar eindredactie.nm@hln.be.