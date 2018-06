Wie heeft Darshan (42) uit Ravels gezien? FT

23 juni 2018

13u48

Bron: Federale politie 0

De 42-jarige Darshan Singh uit Ravels is al sinds vrijdag 1 juni vermist. De man verliet die dag zijn woning in de Koning Albertstraat. Sindsdien werd niets meer van hem vernomen. Singh is afkomstig uit India en 1.75 meter groot. Hij heeft zwart haar en een donkere huidskleur. Heeft u meer informatie? Gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.