Wie heeft Brigitte (71) gezien? Ze verdween aan Delhaize in Gent KVDS

20 maart 2019

19u00 0 De politie is op zoek naar Brigitte Braekeleire. De 71-jarige vrouw werd vanmorgen om 10.45 uur voor het laatst gezien toen ze het filiaal van supermarktketen Delhaize verliet aan de Sterre in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De vrouw is ongeveer 1,60 meter groot en normaal gebouwd. Ze heeft kort grijs haar, draagt een bril een heeft een blauwe tas met het opschrift Kusadasi. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een grijze regenjas, een bleke broek, grijze sportschoenen en een zware ovalen ring.

Medische zorgen

De dame heeft medische zorgen nodig. Ze kan verward en gedesoriënteerd overkomen.





Wie mevrouw Braekeleire heeft gezien of weet waar ze zich bevindt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via het gratis nummer 0800/30.300 of via e-mail naar opsporingen@police.belgium.eu