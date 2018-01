Wie heeft Antoon Bracke (67) gezien? DJG

18u10 0 Federale Politie Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, en de politie zijn op zoek naar de 67-jarige Antoon Bracke. De Gentenaar verliet op dinsdag 16 januari om 8.30 uur zijn woning in de Spijkstraat. Sindsdien ontbreek elk spoor van hem.

De zestiger heeft hij een onverzorgd voorkomen en dringend medische zorgen nodig, volgens de politie. Antoon Bracke is normaal gebouwd en is ongeveer 1.70 meter groot. Hij heeft kortgeschoren grijs haar, bruine ogen en geen tanden meer onderaan. U kan de man ook herkennen aan de moedervlek op zijn hoofd. Hij is mogelijk met zijn koersfiets op de baan. Wie info heeft over deze man, neemt best zo snel mogelijk contact op met de politie op het nummer 0800-30.300. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.