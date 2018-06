Wie geraakt hier nog aan uit? Meer dan 10 verkeersborden aan Brusselse tunnel HA

25 juni 2018

15u11

Bron: Bruzz, Twitter 0 Wie de Leopold II-tunnel aan het Saincteletteplein in Brussel inrijdt, is maar beter bij de pinken. Bestuurders krijgen er immers meer dan tien verkeersborden op hun bord. Een wirwar aan signalisatie, zo merkte ook de Nederlander Kees van Kranenburg op, die een foto van de wegwijzers op Twitter deelde.

Twee keer wordt aan bestuurders duidelijk gemaakt dat in de tunnel een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt. Een verkeersbord dat de lengte van de tunnel aangeeft, staat ook dubbel. De opvallendste wegbewijzering is allicht die naar het Belgische chocolademuseum, merkt Bruzz.be op. Is die daar wel echt nodig?

Op Twitter wordt geamuseerd gereageerd op de horde verkeersborden. "Dat is een kleine intelligentietest in de hoop dat sommige mensen het niet snappen en dan maar met de trein naar Brussel komen...", meldt een twitteraar. Iemand anders merkt op: "Valt wel mee, 90% van de gevallen sta je daar gewoon stil. Gewoon een slimme manier van BXL om de gefrustreerde/verveelde filerijder iets om handen te geven."

Dat is een kleine intelligentietest in de hoop dat sommige mensen het niet snappen en dan maar met de trein naar Brussel komen.. Rudy Parasol(@ RudyParasol) link

Valt wel mee, 90% van de gevallen sta je daar gewoon stil. Gewoon slimme manier van BXL om de gefrustreerde/verveelde filerijder iets om handen te geven. Daan Ruysschaert(@ DaanRuysschaert) link

Nog anderen grijpen de post aan om te wijzen op andere kafkaiaanse situaties op de baan.

Alles kan beter pic.twitter.com/zTfjDmipIF staf Braspenningx(@ stafbraspenning) link

dat van die Belgian Chocolate Village zou in het Nederlands en Frans moeten zijn, de rest is duidelijk Marc Mantelzorger(@ marc25662) link

Ze hebben daar een minister voor in Brussel, een van de velen, een minister in de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook nogal ingewikkeld allemaal. Clemenscom.be(@ EmileClemens) link

Die Belgen kunnen gewoon veel sneller informatie verwerken dan wij. Evert Albers 💬(@ evert_) link

Samenvatting = met de auto mag je er gewoon in :-) David van Keulen(@ davidvankeulen) link

Typisch voor Brussel of België? Ook bij onze noorderburen is de bewegwijzering niet altijd even duidelijk, zo bewijst deze foto ten slotte nog.

Het duurt in Nederlandse steden soms ook even voor je het snapt. pic.twitter.com/DgXjFTzqVL Dorine ♋️(@ doortjegb) link