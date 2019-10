Wie euthanasie wil, moet daarvoor niet meer elke vijf jaar zijn verklaring vernieuwen SSL

22 oktober 2019

15u02 4 Een wilsverklaring voor euthanasie zal binnenkort onbeperkt geldig zijn. Tot nu moet zo’n wilsverklaring elke vijf jaar vernieuwd worden, maar in de Kamercommissie Gezondheid is er nu een akkoord om die voorwaarde te schrappen. Daarvoor is er , bij gebrek aan een regeringscoalitie met een meerderheid in het parlement, een alternatieve meerderheid gevonden, van liberalen, socialisten en groenen.

“Een vergetelheid zorgt er soms voor dat wilsverklaringen niet vernieuwd worden. Door de beperking in de tijd te schrappen beperken we de administratieve last en verhogen we het bewustzijn”, aldus Kamerlid Robby De Caluwé, één van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel.

Tien jaar geleden werd het in ons land mogelijk om een wilsverklaring euthanasie te laten registreren bij uw gemeentebestuur. Het gaat dan om een zogenaamde positieve wilsverklaring, waarbij u aangeeft dat u euthanasie wilt “in het specifieke geval waarin u in een onomkeerbaar bewustzijnsverlies of coma bent terechtgekomen.”

“Wie een wilsverklaring euthanasie ondertekent, heeft daar op voorhand goed over nagedacht en beslist dat niet lichtzinning”, zegt De Caluwé. “Het is dan ook niet logisch dat we om de vijf jaar bij iemand gaan aankloppen om te vragen of ze nog akkoord gaan met hun eerdere beslissing. Ook de Kamercommissie Gezondheid volgde die redenering. Daarom zal de wilsverklaring onbeperkt geldig zijn in de tijd. Elke wilsbekwame patiënt moet de mogelijkheid hebben om vrijwillig, weloverwogen en gedetailleerd op te tekenen wanneer hij euthanasie wenst indien hij/zij onomkeerbaar wilsonbekwaam geworden is.”

Wie vandaag al een geregistreerde wilsverklaring heeft zal geïnformeerd worden dat ze automatisch onbeperkt geldig is in de tijd. Dat geeft de mensen de tijd om te beslissen om hun wilsverklaring in te trekken of te wijzigen. Op vraag van N-VA komt er wel nog een tweede lezing voor stemming over het ganse dossier, maar naar verwachting zal de alternatieve paars-groene meerderheid in het parlement volstaan om de wetswijziging goed te keuren.