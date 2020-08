Exclusief voor abonnees

Wie durft z’n kinderen nog op een (overvolle) bus naar school te zetten? VAB vreest dat ouders massaal voor auto zullen kiezen

Marc Coppens

27 augustus 2020

18u04

Durven ouders in deze coronatijden hun kinderen nog met het openbaar vervoer naar school te sturen? Normaal neemt zowat de helft van alle middelbarescholieren de bus of de tram, maar VAB vreest dat dit er nu een stuk minder zullen zijn — en dat velen met de auto gebracht zullen worden. “De verkeersveiligheid in schoolomgevingen komt nog meer onder druk te staan.”