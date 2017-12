Wie dit flesje vindt, mag het niet aanraken en moet noodnummer 112 bellen Kristof Pieters

11u55 365 Politie Sint-Niklaas De politie van Sint-Niklaas waarschuwt voor een kwijtgeraakt flesje medicatie dat een kankerpatiënt vrijdagvoormiddag in de stadskern is verloren. De medicatie is bijtend voor de huid en kan aanleiding geven tot irritatie. De politie en brandweer hielden al een zoekactie en waarschuwen inwoners via Facebook.

Een verwarde patiënt verliet vrijdag het ziekenhuis AZ Nikolaas voor een wandeling. Hij was een paar uur op de dool. Toen de man uiteindelijk werd teruggevonden, bleek dat hij een flesje met medicatie was kwijtgeraakt.

Het gaat om chemokuur voor de behandeling van kanker. Omdat de vloeistof potentieel gevaarlijk is voor anderen, vroeg het ziekenhuis de hulpdiensten in bijstand. De medicatie is namelijk bijtend voor de huid en kan aanleiding geven tot irritatie. Er wordt gevraagd om contact met de ogen of de mond te vermijden en het zeker niet op te drinken. Het flesje werd verloren in de stadskern en heeft de grootte van een colablikje.

Vermoedelijk is het flesje nog iets over halfvol. Wie het flesje aantreft, wordt gevraagd het niet op te nemen of te verplaatsen. Bij vondst moeten de hulpdiensten zo snel mogelijk via 112 of 101 (politie) worden ingelicht. Zij doen vanaf dan het nodige.