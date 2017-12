Wie de verkeerswet overtreedt, krijgt in 2018 een zwaardere straf: dit verandert allemaal FT

12u39 124 Geert De Rycke Een alcohol- en drugscontrole in Grembergen. Alcohol achter het stuur, rijden zonder rijbewijs, recidivisme, stilstaan of parkeren waar dat niet mag: wie de verkeerswet overtreedt, zal een pak strenger gestraft worden. Vandaag werd een wetsontwerp goedgekeurd. Zowel minister van Justitie Koen Geens als minister van Mobiliteit François Bellot hopen dat de nieuwe regels in het voorjaar van 2018 van kracht gaan. Een overzicht van wat verandert.

Recidivisme

Wie herhaaldelijk dezelfde zware overtreding begaat, kan zijn of haar straf verdubbeld zien. Een voorbeeld: een bestuurder die betrapt wordt op dronken rijden of rijden onder invloed van drugs nadat hij of zij eerder al werd gepakt voor dezelfde inbreuk. Of opnieuw achter het stuur kruipen bij een rijverbod na een eerdere bestraffing.

Vluchtmisdrijf

Ook wie vluchtmisdrijf pleegt, komt er in de nieuwe wet slechter vanaf. Voor vluchtmisdrijf waarbij geen gekwetsten vallen, kan de straf oplopen tot zes maanden gevangenisstraf en/of een geldboete tot 2.000 euro. Wanneer een bestuurder vluchtmisdrijf pleegt en een slachtoffer gewond achter laat, riskeert die tot drie jaar cel en/of een geldboete tot 5.000 euro. Wanneer het ongeval voor het slachtoffer de dood tot gevolg heeft, wordt de maximale celstraf vier jaar en/of een geldboete tot 5.000 euro. De bestuurder zal bij een vluchtmisdrijf met gewonden of doden ook zijn rijbewijs verliezen en dat voor minstens drie maanden.

Verboden te parkeren/stil te staan

GAS-boetes voor verkeersovertredingen wijzigen ook in de nieuwe wet. En vooral voor wie ergens parkeert of stilstaat waar dat niet mag. Wie een overtreding begaat in eerste graad (te dicht bij een kruispunt bijvoorbeeld), krijgt een boete van 58 euro en niet langer eentje van 55 euro. Voor een overtreding in tweede graad, zoals parkeren op een voetpad, betaalt de bestuurder voortaan 116 euro in plaats van 110. De GAS-boetes worden zo even duur als overtredingen die via een gerechtelijke procedure bestraft worden.

Jurgen Eeckhout Wie parkeert op een voet- of fietspad begaat een overtreding in de tweede graad en ziet zijn of haar boete oplopen tot 116 euro.

Alcohol achter het stuur

Ook voor alcohol achter het stuur wijzigt wat. Dronken rijden is op onze wegen nog altijd de voornaamste 'killer'. In de eerste helft van 2017 werden in ons land liefst 24.163 bestuurders betrapt op alcohol in het verkeer. En dus komen er ook hier zwaardere sancties. Bij een hoge concentratie alcohol (vanaf 1,8 gram per liter) kan, als alternatief voor de intrekking van het rijbewijs, een verplicht alcoholslot worden opgelegd voor een periode van één tot drie jaar of definitief. Hetzelfde geldt voor recidivisten die voor de tweede keer gecontroleerd worden in drie jaar en een alcoholpercentage hebben van meer dan 1,2 gram per liter.

Rijverbod/geen rijbewijs

Ook de straffen voor rijden tijdens een rijverbod en rijden zonder (geldig) rijbewijs worden zwaarder. Zo riskeert een bestuurder zonder rijbewijs ook een gevangenisstraf en niet enkel een geldboete. In de eerste helft van 2017 werden in ons land 16.935 bestuurders betrapt op rijden zonder (geldig) rijbewijs.

Niet verzekerd rijden

Voor bestuurders die herhaaldelijk niet verzekerd rijden worden de minimumstraffen bij een eerste recidive binnen de drie jaar na de eerste veroordeling verhoogd: minstens acht dagen rijverbod worden minstens drie maanden. De veroordeelde moet ook opnieuw zijn theoretische en praktische proeven afleggen. Begaat hij de inbreuk nog een keer binnen de drie jaar, dan krijgt hij minstens zes maanden rijverbod (+ afleggen proeven). Bij derde recidive wordt dat minstens negen maanden rijverbod (+ afleggen proeven).

Verjaring

Ook de verjaring voor álle verkeersmisdrijven wijzigt: van één naar twee jaar. Verjaring van de zwaarste misdrijven blijft drie jaar.

Ook dit nog...

Wanneer bestuurders die om medische of psychologische reden niet meer mogen rijden, bewijzen dat ze meewerken aan hun herstel kunnen sneller hun rijbewijs terugvragen. Momenteel moeten ze twee jaar wachten, die termijn wordt nu verkort. Zo willen de ministers bestuurders die na een alcoholverslaving weer op het rechte pad zijn, stimuleren om opnieuw hun rijbewijs te halen. Alleen wanneer ze intensief aan hun verslaving hebben gewerkt natuurlijk.