Wie coronamaatregelen niet respecteert, riskeert smartphone kwijt te spelen

27 april 2020

16u55

Bron: RTL 0 Mensen die het niet zo nauw nemen met de coronamaatregelen en toch met vrienden of familie afspreken, riskeren hun smartphone kwijt te spelen. “Als ze die gebruiken om af te spreken, kunnen we die afnemen”, zegt de Naamse procureur Vincent Macq.

Macq vertelde dat in een interview met RTL, nadat de Waalse zender vernam dat de politie smartphones afnam van mensen die de coronamaatregelen herhaaldelijk hadden geschonden. “Het is een algemeen beginsel in het strafrecht, dat we een voorwerp dat wordt gebruikt om een misdrijf te plegen, in beslag kunnen nemen”, legt de procureur uit.

“Wanneer bij een samenscholing dus blijkt dat mensen hun smartphone gebruikten om met elkaar af te spreken, riskeren ze die kwijt te spelen. Wanneer ze later voor de rechtbank verschijnen, kan hun mobiele telefoon mogelijk verbeurdverklaard worden.”



“We willen allemaal dat de lockdown zo snel mogelijk voorbij is”, vervolgt hij nog. “Maar dat moet volgens een bepaalde volgorde gebeuren, en dat kan alleen met respect voor de regels en wetten.”

