Wie Belg wil worden moet voortaan officiële geboorteakte kunnen voorleggen van land van oorsprong

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Wie Belg wil worden, moet voortaan het volledige inburgeringstraject met succes doorlopen én moet een officiële geboorteakte kunnen voorleggen van het land van oorsprong. De ministerraad heeft daarvoor vorige week het licht op groen gezet, meldt het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vandaag.

Volgens het kabinet-Geens worden nu vaak gewoon consulaire attesten afgeleverd, "met een relatieve inhoudelijke waarde, dikwijls zonder voorafgaande controle van de feiten en louter gebaseerd op verklaringen van de betrokken persoon", klinkt het. Enkel voor landen waar het erg moeilijk ligt om een officiële geboorteakte te krijgen - die worden nog opgelijst in een KB - zal een gelijkwaardig document worden aanvaard.

De ministerraad keurde afgelopen week nog een aantal wijzigingen aan de nationaliteitswet goed. Vooral voor wie de Belgische nationaliteit aspireert, verandert een en ander. De kandidaten worden vanaf nu overal op dezelfde manier behandeld: zo zal wie Belg wil worden, het volledige inburgeringstraject met succes moeten doorlopen hebben, en daarvoor een bewijs voor maatschappelijke integratie en een bewijs van kennis van één van de drie landstalen moeten kunnen voorleggen. Die attesten moeten overal dezelfde zijn.

Nu reiken besturen vaak allerhande attesten uit die verschillen in eindtermen, bijvoorbeeld over het behaalde taalniveau, en oordeelt iedere ambtenaar van de burgerlijke stand zelf welke attesten hij precies aanvaardt, zegt het kabinet-Geens.

Ook voor Belgen in het buitenland gelden nieuwe regels. Nu moet wie in het buitenland geboren wordt en minstens één Belgische ouder heeft, nog voor zijn of haar 28ste een verklaring afleggen om de Belgische nationaliteit te kunnen behouden, maar wie die verklaring vergeet af te leggen, is dus plots geen Belg meer. Minister Geens past daar een mouw aan: wie tussen zijn 18de en 28ste een Belgisch paspoort heeft aangevraagd en gekregen, behoudt de Belgische nationaliteit voor het leven.