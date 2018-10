Weyts zet tweekoppige schildpad in de bloemetjes

04 oktober 2018

Bron: Belga

In Wielsbeke is de tweekoppige schildpad Kianga officieel door het volledige schepencollege en Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts ontvangen. Dat gebeurde in het kader van Werelddierendag. Een primeur voor de West-Vlaamse gemeente van burgemeester Jan Stevens, want nooit eerder werd een dier officieel ontvangen.