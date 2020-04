Weyts wil volgende week zelf met datum voor heropening van scholen komen, advies van virologen niet langer “zaligmakend” AW

15 april 2020

17u26

Bron: Belga 324 Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil volgende week met een datum voor de heropening van de scholen komen. Dat moment wil hij zoveel mogelijk afstemmen met de andere gemeenschappen.



Volgende week wil Weyts de scholen zekerheid bieden. Het advies van de virologen is daarin volgens hem niet langer zaligmakend. "Je ziet dat we op de limiet van dat systeem botsen", zei hij vandaag in het Vlaams Parlement. "Omdat de virologen ook wat beginnen twijfelen. Ook de Veiligheidsraad kijkt meer naar het onderwijs zelf, dus je voelt een beetje de twijfel, en dat is absoluut geen verwijt. Het is een heel moeilijke beslissing die we zullen moeten nemen. We gaan daar onze verantwoordelijkheid nemen en de zaken wat moeten omdraaien, het heft in eigen handen nemen.”



Weyts wil volgende week op een interministeriële conferentie afstemmen met de andere gemeenschappen. "Mochten we over een datum overeenstemming bereiken, zou dat al mooi zijn", zei hij. De modaliteiten kunnen verschillen per gemeenschap.

De scholen zullen niet allemaal op dezelfde dag openen, vervolgde hij. "We hebben geleidelijk de toegang afgebouwd, ik denk dat we die ook geleidelijk zullen moeten opbouwen. En dan denken we in de eerste plaats aan een heropstart van het lager onderwijs." Bij kleuters is de social distancing immers moeilijk te handhaven en leerlingen uit het secundair kunnen makkelijker alleen thuis blijven.

“Tijd van leren eerder dan van evalueren"

Ook wat de examens betreft, lichtte Weyts een tip van de sluier. "De tijd die ons nog rest gaan we maximaal benutten om les te geven. Het is een tijd van leren eerder dan van evalueren. We gaan die tijd niet spenderen aan examens allerhande, maar proberen zoveel mogelijk lestijd in te vullen en daar toch ook nog een zekere evaluatie aan te koppelen."

Bekijk Weyts’ uitgebreide uitleg:



