Weyts wil versoepeling afstandsregels in klas: “4 vierkante meter per leerling is groot struikelblok” Pieter Gordts

25 mei 2020

20u02

Bron: De Morgen 6 De forse versnelling in de heropening van de scholen die de Vlaamse onderwijswereld vrijdag afklopte, stuit op kritiek uit het veld. Vooral de afstandsregels in de klas liggen moeilijk. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) pleit voor een versoepeling. Dat vertelt hij aan De Morgen.

“We willen zoveel mogelijk leerlingen terug naar school halen”, zegt Weyts. “Dat moet veilig én doenbaar zijn. We hebben de voorschriften al op een paar belangrijke punten kunnen aanpassen, om het doenbaar te houden voor de scholen. Maar ik besef heel goed dat de heropening van de scholen op praktisch gebied nog altijd een huzarenstuk blijft. Zo is de regel van vier vierkante meter per leerling voor sommige scholen een groot struikelblok. Samen met de GEES en mijn collega-ministers van de Franse en Duitstalige Gemeenschap bekijk ik of we ook op dat punt niet enige versoepeling kunnen krijgen.”

Afgelopen vrijdag kwam Weyts met de onderwijskoepels, -netten en vakbonden overeen dat zowel in het kleuter-, lager - als secundair onderwijs vanaf 2 juni meer leerlingen zouden mogen terugkeren, als de Nationale Veiligheidsraad het scenario goedkeurt en scholen dat organisatorisch rondgefietst krijgen, tenminste.



Via verschillende kanalen lieten leerkrachten en directeurs de afgelopen dagen weten dat ze die plannen moeilijk haalbaar vinden. Vooral de afstandsregels in de klas (leerlingen moeten elk een oppervlakte van vier vierkante meter krijgen, leerkrachten een van acht vierkante meter, red.) stoot op de grenzen van wat scholen kunnen.

“Voor sommige scholen onmogelijk”

Zowel de Antwerpse en Gentse schepenen van Onderwijs, respectievelijk Jinnih Beels (sp.a) en Elke Decruynaere (Groen), signaleerden dat al. “Als we die afstandsregels moeten aanhouden, is het voor sommige scholen onmogelijk”, zegt Beels. “Vandaar onze oproep, zowel uit Gent als Antwerpen, áls van de directies, om die beperking op te heffen en te werken met klasbubbels van 24 leerlingen.”

