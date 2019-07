Weyts wil starters bij De Lijn belonen met premie van 1.000 euro kg

22 juli 2019

10u11

Bron: Belga 4 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil een startpremie van 1.000 euro invoeren voor wie aan de slag gaat bij De Lijn. Dat bevestigt zijn kabinet. Weyts wil daarmee het personeelstekort bij de openbaarvervoermaatschappij aanpakken.

Ondanks aanwervingscampagnes kampt De Lijn nog altijd met een fors personeelstekort. Het is zelfs zo dat de openbaarvervoermaatschappij de personeelsbudgetten niet op krijgt, omdat er niet genoeg personeel is. De Lijn plande voor heel 2019 bijna 700 aanwervingen, waarvan 570 chauffeurs, vooral in Vlaams-Brabant en Antwerpen, en 120 technisch geschoolde profielen. Maar die vacatures raken maar moeilijk ingevuld.



Om daar een mouw aan te passen, wil uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in samenspraak met De Lijn een aantal maatregelen nemen, schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard maandag.

Startpremie en wachtperiode

Het kabinet-Weyts bevestigt de plannen. De opvallendste maatregel is een startpremie van 1.000 euro voor wie er aan de slag gaat, maar de minister wil ook de aanwervingsvoorwaarden versoepelen. Vandaag is het bijvoorbeeld zo dat wie bij een eerste sollicitatie niet weerhouden werd, een jaar moet wachten om opnieuw te solliciteren bij De Lijn. Die wachtperiode moet korter, vindt Weyts. Tot slot wil de minister bekijken of gepensioneerden die wat willen bijverdienen opnieuw ingeschakeld kunnen worden, "als ze fysiek geschikt zijn voor het werk".



Wanneer en hoe de maatregelen concreet ingaan, wordt nog bekeken met De Lijn. Maar "het geld ligt klaar", klinkt het op het kabinet-Weyts. "Tussen januari en mei van dit jaar is 2,6 procent van het voorziene personeelsbudget niet uitgegeven omdat we de chauffeurs niet vonden. In absolute cijfers was dat 5 miljoen, dus zeg maar 1 miljoen per maand dat klaarligt, maar dat we gewoon niet uitgegeven krijgen."