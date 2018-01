Weyts wil parking Groot-Bijgaarden beter beveiligen: "Ons niet meer laten gijzelen" TT

19 januari 2018

13u41

Bron: Belga 10 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft de concessiehouder van de snelwegparking in Groot-Bijgaarden de opdracht gegeven de parking sterker te beveiligen. Dat een buurtbewoner zich met juridische procedures verzet tegen de beveiligingsplannen, legt de N-VA-minister naast zich neer. "We moeten eens meer zo'n keuzes maken en resoluter doorduwen wanneer de veiligheid van mensen op het spel staat. We moeten ons niet laten gijzelen", aldus Weyts.

De federale wegpolitie heeft gisterenavond een gerichte controleactie gehouden op het parkeerterrein langs de E40 in Groot-Bijgaarden. De agenten werden daarbij aangevallen door een grote groep transmigranten nadat de politie hen had betrapt toen ze in een vrachtwagen probeerden in te breken. Twee van de zes agenten raakten lichtgewond. De politie kon een zestiental migranten oppakken.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wijst op de inspanningen die al gebeurd zijn om de parkings langs de E40 beter te beveiligen. Minister Weyts: "In eerste instantie hebben we de parkings in Oost- en West-Vlaanderen aangepakt: sommige parkings worden 's nachts gesloten en andere worden beveiligd zodat vrachtwagenchauffeurs er veilig kunnen overnachten met onder andere hoog hekwerk en goede faciliteiten. Omdat we beseffen dat de inklimmingsproblematiek zich steeds verplaatst, pakken we ook de parkings in Vlaams-Brabant aan."

Wat de parking in Groot-Bijgaarden betreft, heeft Weyts de concessiehouder gevraagd om de locatie beter te beveiligen en te voorzien in een herinrichting waardoor de vrachtwagens veiliger gegroepeerd kunnen worden. Daar zijn volgens Weyts ook middelen voor voorzien.

Er is wel één buurtbewoner die zich via juridische procedures verzet tegen de beveiligingsplannen. Maar Weyts wil de uitkomst van die juridische procedures niet afwachten om in te grijpen. "Ik vraag de parkinguitbater uitdrukkelijk om niet meer te wachten tot de juridische procedures zijn uitgeput. De veiligheid van honderden vrachtwagenchauffeurs en politieagenten gaat voor op de bezwaren van één buur", aldus Weyts.