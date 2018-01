Weyts wil ook gordeldracht en gsm-gebruik met onbemande camera's controleren ADN

Bron: Belga 10 BELGA Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) tijdens een persmoment over mobiele trajectcontroles in Willebroek vorige maand. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het mogelijk maken om onbemande camera's in de toekomst te laten controleren op gordeldracht en gsm-gebruik achter het stuur.

Federaal minister François Bellot (MR) werkt aan een koninklijk besluit om onbemande camera's te laten controleren op inhalende vrachtwagens bij regenweer. "Wij doen een tegenvoorstel", zegt Weyts. "We draaien de redenering om, zodat in de wet enkel wordt vastgelegd welke overtredingen níet mogen worden geverbaliseerd met een onbemande camera."

Bij de sneeuwval van enkele weken geleden dook het probleem opnieuw op: vrachtwagens creëerden gevaarlijke situaties door te blijven inhalen, hoewel dat verboden is bij neerslag. De overtreding wordt in de praktijk nauwelijks beboet, omdat ze moet worden vastgesteld door een agent ter plaatse. Bellot liet weten aan een kb te werken om camera's met nummerplaatherkenning de overtreding te laten vaststellen.

"De redenering moet worden omgekeerd", antwoordde Weyts in dat verband vandaag op een vraag van Mathias De Clercq (Open Vld). "De technologische vernieuwing gaat zo snel dat in de wet zou moeten worden vastgelegd voor welke overtreding het niet wenselijk is dat een onbemande camera ze vaststelt. Zo maken we het mogelijk dat de toestellen in de toekomst ook bijvoorbeeld op gordeldracht en gsm-gebruik kunnen controleren."

Camera's laten toezien op het inhaalverbod is overigens technisch enkel mogelijk als ze worden uitgerust met een pluviometer. "Dan dient ook wettelijk te worden vastgelegd hoeveel regen er moet vallen vooraleer inhalen verboden is", aldus Weyts. "Dat is hoe dan ook nodig, want op dit moment durft de politie nauwelijks te verbaliseren, omdat er te vaak discussie ontstaat."