Weyts wil minder files aan snelwegafritten Redactie

28 januari 2018

09u52

Bron: VTM NIEUWS 0 De Vlaamse regering pakt dit jaar opnieuw enkele snelwegafritten aan, in de hoop het toenemende fileprobleem in ons land in te perken. Dat laat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) weten. Twee jaar geleden werden al elf afritten aangepakt waar vaak file stond - bij zeven ervan zou de file verminderd zijn, bij twee nam ze echter toe.

Als het verkeer vast komt te zitten aan een afrit, wordt alles gestremd en ontstaat soms een flessenhals, met gevaarlijke situaties tot gevolg. Twee jaar geleden werden al diverse ingrepen gedaan aan filegevoelige afritten. “In zeven van die elf gevallen heeft dat geleid tot een vermindering van de file," zei Weyts aan VTM NIEUWS. "We gaan op datzelfde spoor door. De komende jaren pakken we nog zestien van die afritten aan, om te zorgen dat er minder file is. Concreet gaan we er bijvoorbeeld voor zorgen dat er een betere lichtenregeling is of een rotonde komt. Dat er dus een betere doorstroming is van het verkeer."

Bij twee afritten verergerde het probleem, aan de E40 in Aalst en de E40 in Beernem, allebei richting Brussel. De verkeerssituatie daar wordt opnieuw onder de loep genomen.