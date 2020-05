Weyts wil leerkracht na één jaar vast benoemen RL

05 mei 2020

04u20

Bron: Belga 1 Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dat leerkrachten in de toekomst na één schooljaar al vastbenoemd worden. Dat schrijft De Morgen dinsdag. In ruil eist Weyts wel dat de leerkrachten strenger geëvalueerd worden.

Om nu vastbenoemd te geraken, moeten leerkrachten minstens twee schooljaren anciënniteit opbouwen. Dat wil Weyts loslaten, zo blijkt uit de toelichting van de begrotingsaanpassing die de Vlaamse regering maandag afklopte.

In ruil wil de minister wel een strengere evaluatie. Leerkrachten kunnen nu al geschorst of zelfs ontslagen worden na slechte evaluaties, maar dat gebeurt in de praktijk bijna nooit. Tornen aan de evaluatieprocedure ligt echter gevoelig. Ook Weyts' voorganger Hilde Crevits (CD&V) wilde sneller en meer vast benoemen, maar telkens protesteerden de vakbonden.

Poging tot akkoord met sociale partners

Daarom is de snellere vaste benoeming nu uit de begrotingsaanpassing werd gehaald: oorspronkelijk stond het idee erin opgenomen, na veel overleg verdween het weer. Via de toelichting bij de begroting houdt Weyts het idee wel warm. Hij wil de komende maanden een akkoord bereiken met de sociale partners.

De Morgen wijst erop dat een snellere benoeming de pensioenfactuur sneller doorschuift naar het federale niveau, dat de pensioenen van ambtenaren ten laste heeft. De maatregel zou de Vlaamse begroting jaarlijks 26 miljoen euro opleveren.

