Weyts wil effectieve gevangenisstraffen voor recidivisme bij inbreuken op dierenwelzijn rvl

14u26

Bron: Belga 0 Photo News Vlaams minister Ben Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn, heeft donderdag tijdens een studiedag in Leuven aangekondigd dat hij binnenkort een voorstel gaat overmaken aan de Vlaamse regering om de straffen voor recidivisten bij inbreuken op de wetgeving op dierenwelzijn te verzwaren. Weyts stelde dat hij de mogelijkheid wil geven aan rechtbanken om gevangenisstraffen op te leggen die in de praktijk ook effectief uitgevoerd worden.

Weyts gaf tijdens zijn uiteenzetting het voorbeeld van iemand uit Heikruis (Pepingen) die inmiddels al acht keer veroordeeld werd, maar onverminderd blijft verder gaan met het plegen van inbreuken. "Momenteel kunnen rechtbanken naast boetes slechts een maximale gevangenisstraf van zes maand opleggen, waar de beschuldigde echter in de praktijk aan ontsnapt. Ik wil dat bij recidivisme effectieve gevangenisstraffen kunnen opgelegd worden", zei Weyts zonder verder details te geven. Hij zal het voorstel binnen afzienbare tijd aan de Vlaamse regering overmaken en hoopt dat de nieuwe regeling in 2018 van kracht wordt.

Weyts riep zowel lokale besturen, politie als parket op tot meer samenwerking met betrekking tot de handhaving op vlak van dierenwelzijn. "Momenteel hebben al 72 Vlaamse gemeenten een schepen van dierenwelzijn. Ik hoop dat dit aantal met het aantreden van de nieuwe colleges in 2019 sterk vergroot. Ik roep ook alle politiezones op iemand aan te duiden die hier permanent verantwoordelijk voor is zodat er lokaal meer gecontroleerd wordt en de Inspectie Dierenwelzijn een aanspreekpunt heeft. Vele politiezones deden dat al maar nog niet allemaal".

Tijdens de studiedag werd ook de tweede editie voorgesteld van het boek 'Handhaving dierenwelzijn', dat Barbara Houben ten behoeve van verbaliserende overheden schreef. Houben is een inspecteur van de politiezone PS Hageland. Wat de parketten betreft, wees Weyts op het feit dat het aantal meldingen bij de Inspectie Dierenwelzijn sinds 2014, toen de Vlaamse overheid bevoegd werd voor dierenwelzijn, gestegen is van 160 tot 400 per maand in 2017.

"Ter ontlasting van de parketten hebben we de Inspectie bevoegd gemaakt om kleine inbreuken administratief met een boete af te handelen. We hebben er bovendien voor gezorgd dat dierenwelzijn een van de vervolgingsprioriteiten geworden is bij de parketten. Alle parketten hebben inmiddels ook iemand aangeduid die deze dossiers opvolgt", aldus de minister. Naar aanleiding van het stijgend aantal meldingen verdubbelde Weyts in het verleden de capaciteit van de Inspectie Dierenwelzijn tot 22 manschappen.