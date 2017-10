Weyts wil app die gsm blokkeert in bedrijfswagens BHL

05u00 4 thinkstock 1 op 3 bestuurders van een bedrijfswagen gebruikt geregeld zijn gsm achter het stuur. Dat is dubbel zoveel als wie met een eigen auto rijdt. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vraagt actie van bedrijfsleiders.

"Er bestaan applicaties die de smartphone blokkeren tijdens het rijden en die automatisch een bericht sturen naar wie de bestuurder probeert te bereiken", legt Weyts uit. "Voor bazen is het een kleine moeite om hun personeel verplicht zo'n app te laten gebruiken."





Lees ook Als zelfs een gondelvaart door Venetië niet boeit ....

Volgens een onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft 13% van de bestuurders met een bedrijfswagen nu al zo'n app, tegenover 4% van de anderen.





"Niet nodig"

Werkgevers staan niet te springen om een dergelijk systeem te verplichten voor de ruim 500.000 bestuurders van bedrijfswagens in ons land. "We moeten iedereen oproepen om niet met zijn gsm bezig te zijn achter het stuur. Maar verplicht een app laten installeren, daar loop ik niet warm voor. Dan zal er wel weer een andere app opduiken die de blokkering opheft", zegt Voka-topman Hans Maertens. Eenzelfde geluid bij Unizo: "Iedereen met een beetje gezond verstand weet dat rijden met je gsm in de hand absoluut niet oké is. Een app lijkt ons niet nodig." (BHL)





Waarom kunnen zo veel chauffeurs de verleiding van hun telefoon tijdens het rijden toch niet weerstaan ondanks dat ze weten dat het gevaarlijk is? Lees het hele verhaal in HLN+, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!