Weyts wil afstandsonderwijs voor secundair “structureel verankeren”

29 juni 2020

09u12

Bron: VRT 4 Leerlingen van het secundair krijgen vanaf volgend schooljaar een dag onderwijs vanop afstand. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil dit structureel verankeren, maakte hij bekend in ‘De Ochtend’ op Radio 1, ook na corona.

Nu het ‘preteachen’ door het coronavirus wijdverspreid is ingevoerd, ziet Weyts dit als een kans “die we moeten grijpen om van de nood een deugd te maken.”

Concreet zullen leerlingen op woensdagvoormiddag via de laptop les krijgen. De minister maakt 35 miljoen euro vrij voor scholen om extra ICT-materiaal aan te kopen. Weyts wil meer naar een onderwijs op maat, waarbij een groep leerlingen die de materie al onder de knie heeft, extra uitgedaagd wordt, terwijl een andere groep meer ruimte krijgt om bijvoorbeeld bijles te krijgen.

Corona zal ook in het nieuwe schooljaar onder ons zijn, verklaarde Weyts vorige week bij de voorstelling van het onderwijsplan 2020-2021. Scholen zullen via kleurcodes werken waarbij verschillende scenario's klaarliggen, gaande van groen via geel en oranje naar rood.

