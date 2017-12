Weyts wil af van "hypocriete verklikkers" die bestuurders waarschuwen voor alcohol- en flitscontroles avh

09u29

Vlaams minister van Verkeer Ben Weyts (N-VA) is geen voorstander van een totaal alcoholverbod in het verkeer. Daardoor zou je de bestuurders bestraffen die zich vandaag wel aan de regels houden. Hij pleit er vooral voor harder op te treden tegen de hardleerse automobilisten. Weyts pleit ook voor een verbod op verkliktoepassingen, dat ook in Frankrijk in voege is. "Maar ik besef dat dat een weinig populaire maatregel is."

Het was de Oost-Vlaamse gouverneur Jan Briers, die een N-VA-signatuur draagt, die afgelopen weekend voor een nultolerantie in het verkeer pleitte. Maar volgens minister Weyts los je daarmee het probleem niet op. Hij merkte vandaag in De Ochtend op Radio 1 op dat 65 procent van de mensen die positief blazen, zelfs boven de 0,8 promille uitkomt. Het is op die groep "hardleerse bestuurders", die boven 0,5 en zelfs 0,8 promille blazen, dat je moet inzetten, vindt Weyts.

De minister kijkt daarbij naar sensibiliseringscampagnes en een kordaat optreden. "Het zit bij ons nog te veel ingebakken dat het best nog even kan, vooral bij veertigplussers", merkt Weyts op. Volgens de minister zal je bij een nultolerantie meer politie moeten inzetten om de nieuwe regels te handhaven, waardoor er te weinig capaciteit overblijft om de hardleerse bestuurders aan te pakken.

"Nultolerantie veiliger"

Een nultolerantie voor alcohol in het verkeer is veiliger en gemakkelijker om na te leven. Dat zegt Marijs Geirnaert van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD).

"Er zijn een aantal argumenten om toch naar 0 te gaan", zegt Geirnaert. "Het is sowieso het veiligste en het is ook veel makkelijker om niet te drinken dan om een beetje te drinken. Het probleem is dat je jezelf overschat. Dat is de invloed van alcohol op de hersenen: bewuste keuzes maken wordt moeilijker. Een nultolerantie is veel duidelijker."

Geirnaert merkt op dat heel veel dronken bestuurders niet bestraft worden. "De pakkans is zeer laag." De beslissing om naar een nultolerantie over te schakelen, is een politieke afweging, besluit ze. "Maar vanuit oogpunt van gezondheid en veiligheid zou het beter zijn

Verklikkers op Facebook

Weyts is ervan overtuigd dat de politie meer alcoholcontroles uitvoert dan vroeger. Maar tegelijk met het aantal controles, stijgt ook het aantal "verklikkers", zoals Facebookgroepen waarin men bestuurders waarschuwt waar de politie controleert.

Weyts vindt die verklikkers "een beetje hypocriet", zowel voor alcohol- als flitscontroles. "We zeggen met zijn allen dat het niet aanvaardbaar is dat je te snel rijdt, maar anderzijds heb je die verklikkers."

Minister Weyts pleit voor een verbod op verkliktoepassingen, dat ook in Frankrijk in voege is. "Maar ik besef dat dat een weinig populaire maatregel is."