Weyts wil af van automatische erkenning van scholen

09 februari 2020

13u43

Bron: Belga 66 Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts wil scholen in de toekomst pas erkennen na een voorafgaande screening. Dat zei hij vanmiddag in Het Nieuws van VTM. De minister wil ook niet scholen opgezadeld worden met het uitdelen van g ratis condooms. “Stop daarmee."

Vandaag is er een automatische erkenning van scholen. “De inspectie komt pas achteraf controleren of alles wel goed loopt. Ik wil dat omdraaien, zodat je eerst een erkenning moet krijgen van de Onderwijsminister en dan pas aan de slag kan”, aldus Weyts.

Hij wil ook een betere samenwerking met de Staatsveiligheid. “We willen op voorhand weten of er problemen zouden kunnen zijn op vlak van radicalisering, respect voor de mensenrechten en financiering vanuit het buitenland.”

Condooms

Weyts kwam tijdens Het Nieuws ook terug op de Nationale Evaluatiecommissie Zwangerschapsaf­breking. Die pleitte er afgelopen week voor om anticonceptie gratis te maken tot 35 jaar. De commissie vindt ook dat er gratis condoomautomaten moeten worden geplaatst in de scholen.

Weyts staat niet achter die aanbeveling. "We moeten zorgen dat onze leraars kunnen lesgeven. Dat is hun kerntaak en al het andere, zoals gratis condooms uitdelen, hoort daar niet bij", aldus de minister.

Leerkracht secundair onderwijs was eerder al een knelpuntberoep. Sinds kort staat ook leerkracht lager onderwijs op de lijst. "We willen zorgen dat het beroep veel aantrekkelijker wordt, met in eerste instantie meer respect en minder lasten", aldus Weyts.

@BenWeyts (@de_NVA): "Meer respect en minder lasten voor de leerkrachten. Wij moeten ervoor zorgen dat lesgeven centraal blijft staan. Gratis condooms weggeven heeft daar niets mee te maken." #vtmnieuws VTM NIEUWS(@ VTMNIEUWS) link