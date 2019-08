Weyts wil 63 schoolomgevingen veiliger maken LH

05 augustus 2019

07u19

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeert een half miljoen euro om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken. Het gaat om de eerste schijf van in totaal 10 miljoen euro voor lokale besturen die investeren in de verkeersveiligheid op lokale wegen die langs scholen lopen.

"De omgeving van een schoolpoort moet zo veilig mogelijk zijn. Grote infrastructuurprojecten moeten lange procedures doorlopen, maar kleine ingrepen kunnen veel sneller een concreet verschil maken voor de scholen”, aldus Weyts.

Weyts investeert nu ruim een half miljoen euro om 63 schoolomgevingen in 14 gemeenten veiliger te maken. Het gaat om de eerste schijf van in totaal 10 miljoen euro die aan lokale besturen toegekend wordt volgens het principe '1 euro voor 1 euro': voor elke euro die het gemeentebestuur investeert in de verkeersveiligheid van een schoolomgeving legt de Vlaamse overheid er een euro naast.

Er wordt gemikt op ingrepen die snel gerealiseerd kunnen worden, zoals de plaatsing van anti-parkeerpalen, fietssuggestiestroken, een gevleugeld zebrapad of thermoplastische wegmarkeringen.