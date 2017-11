Weyts werkt aan herziening van Vlaams vrachtroutenetwerk jv

08u35

Bron: belga 0 BELGA Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) werkt aan een herziening van het Vlaamse vrachtroutenetwerk, dat de voorkeurroutes voor het vrachtvervoer vastlegt.

Dat plan lag eigenlijk bij het aantreden van Weyts al min of meer klaar, opgesteld door zijn voorganger Hilde Crevits, maar hij wil de plannen herbekijken, schrijft De Standaard. Lokale besturen kunnen daardoor niet anders dan zelf initiatieven nemen om het vrachtverkeer uit hun kernen te weren, hekelt Vlaams parlementslid Björn Rzoska (Groen).

In 2010 werd op initiatief van de toenmalige Vlaamse overheid een studie uitgevoerd rond het vrachtverkeer in Vlaanderen. Daarin stond te lezen dat "ongecoördineerde en niet op elkaar afgestemde lokale maatregelen voor de sturing van het vrachtverkeer weinig efficiënt" zijn, en dat werk moet worden gemaakt van een bovenlokale aanpak.

Op het einde van haar legislatuur had toenmalig minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) een afgewerkt plan klaar. Vrachtwagenchauffeurs zouden altijd vooraf vastgelegde routes moeten volgen, over hoofdwegen. Een groot aantal kleinere wegen in "kwetsbare gebieden" zou voor trucks verboden terrein zijn: de controle daarop zou dan gebeuren via camera's met nummerplaatherkenning.

Photo News Bjorn Rzoska.

Opvolger Weyts liet in januari 2015 nog optekenen dat de definitieve afronding van het routenetwerk slechts een kwestie van tijd was, maar de invoer ervan blijft voorlopig uit, tot ergernis van Groen. "Het Vlaamse vrachtroutenetwerk had er heel wat jaren geleden al moeten zijn", zegt Rzoska. "Het is een cruciaal element om het sluipverkeer tegen te gaan. En dat vrachtwagens niet in woonkernen thuishoren, toonden recente dodehoekongevallen nog maar eens pijnlijk aan."

Minister Weyts laat weten dat hij het netwerk, zoals het bij zijn aantreden klaarlag, niet zal invoeren. Hij werkt aan een herziening ervan. De plannen worden nu herbekeken "met het perspectief op aansluiting met andere vervoersmiddelen, op het water en het spoor." In afwachting daarvan kunnen lokale besturen eigen maatregelen nemen om het vrachtverkeer te sturen, zegt de N-VA-minister. Een nieuwe timing voor het overkoepelende plan, is er voorlopig niet.