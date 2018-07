Weyts werkt aan app die waarschuwt voor files en ziekenwagens na talrijke kop-staartaanrijdingen Rob Van herck Eva Peeters KVE

04 juli 2018

14u30

Bron: VTM NIEUWS, Belga 13 Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil een gratis app laten ontwikkelen die bestuurders waarschuwt voor files en bijvoorbeeld ook voor naderende ambulances. Een offerte zou dit najaar gelanceerd worden, zegt de minister. Weyts kondigt de app aan in een reactie op een oproep van automobilistenorganisatie VAB om iets te doen aan "de talrijke kop-staartaanrijdingen met vrachtwagens".

Vanmorgen nog gebeurde zo'n kop-staartaanrijding op de E19 in Loenhout, en twee weken geleden vielen er twee doden bij een ongeval in Oelegem.

VAB suggereert zelf om bijvoorbeeld de exacte afstand tot een file aan te kondigen via dynamische verkeersborden, of er een snelheidsbeperking op aan te kondigen.

"We zijn al bezig maatregelen uit te voeren", reageert Weyts. "Zo rollen we de dynamische signalisatie verder uit. Maar dat is geen zaligmakende oplossing, want uit onderzoek blijkt dat chauffeurs er vaak geen rekening mee houden."

De beste manier om chauffeurs te bereiken, is volgens de minister "directe communicatie op de smartphone of de boordcomputer". Het is in die optiek dat er in het najaar een offerte wordt gelanceerd voor een app. "Die zal je bijvoorbeeld waarschuwen als je sneller gaat dan de maximumsnelheid, of aftellen wanneer je een file nadert", aldus Weyts. Het is de bedoeling dat er ook een melding komt wanneer er een ziekenwagen in aantocht is.

Wanneer de app beschikbaar zal zijn, is nog niet duidelijk. Dat hangt onder meer af van de interesse van ontwikkelaars.

VAB pleit nog voor meer controles op de onderlinge afstand in het verkeer en het beveiligen van files met signalisatiewagens. De maatregelen moeten helemaal niet ingewikkeld zijn, zegt VAB. "De dynamische snelheidsborden zouden kunnen aangeven over hoeveel meter de file begint", zegt woordvoerder Joni Junes aan VTM NIEUWS.

"Daarnaast laat technologie toe dat vrachtwagens elkaar kunnen waarschuwen voor files. En als derde maatregel zouden we de maximumsnelheid ook bij filedreiging al verlagen naar negentig kilometer per uur", zegt Junes nog.

Het initiatief komt niet van VAB zelf, maar van hun leden. Zij zijn het beu dat er zo veel kop-staartbostingen gebeuren met vrachtwagens, met lange files tot gevolg.

VAB heeft het probleem voorgelegd aan zeven verkeersexperts, en vroeg ook de mening van 2.000 Vlamingen. Zij willen oplossingen, zegt VAB.